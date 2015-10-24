Міліція заявляє про 10 партій, які продовжують агітувати в Києві у "день тиші"

У Києві в «день тиші» 10 політичних партій в той чи інший спосіб продовжують вести передвиборчу агітацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник ГУ МВС України в місті Києві Олександр Терещук.

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“Сьогодні з 12 ночі і до ранку наступної неділі у нас так званий “день тиші”, коли заборонено вести політичну агітацію. На жаль, зареєстровано 34 повідомлення про порушення щодо заборони агітації, з них 26 повідомлень про розміщення агітаційних плакатів на балконах приватного житла, 7 повідомлень про агітацію на парканах і навіть один агітаційний відеоролик на одному з телеканалів... 10 політичних партій порушили день тиші. З певних міркувань я їх називати не буду, щоб потім міліцію не звинуватили в розповсюдженні негативної чи позитивної інформації”, - сказав Терещук.

Також він повідомив, що за весь час передвиборчої кампанії у Києві було зафіксовано 1084 порушень виборчого законодавства, відкрито 54 кримінальних провадження, з них 16 - за підкуп виборців, 12 - за крадіжки, 5 - за хуліганство.

Крім того, складено 130 адміністративних протоколів, які направлені до суду для прийняття рішення.