Політичні сили готуються зірвати вибори у Києві на окремих дільницях - міліція

Столичні правоохоронні органи володіють інформацією, що деякі політичні сили у Києві в день голосування на місцевих виборах готують провокації, щоб зірвати виборчий процес на окремих виборчих дільницях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник ГУ МВС України в місті Києві Олександр Терещук.

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“У нас є інформація про те, що окремі політичні сили мають намір зірвати вибори в Києві на окремих дільницях, де вважають, що програють”, - сказав Терещук.

Він пояснив, що, за оперативними даними, для цього ці політичні сили (які саме він не уточнив) хочуть завезти на окремі дільниці осіб з журналістськими посвідченнями і так званих спостерігачів. “До цих заходів навіть планують і підбирають, щоб залучити так званих журналістів міцної спортивної статури. Ми цю інформацію перевіряємо і працюємо на упередження”, - сказав Терещук.

Він запевнив, що “міліція Києва сьогодні готова навести порядок і забезпечити порядок на виборах”.

Начальник столичної міліції у ще раз повідомив, що загальна кількість правоохоронців, які забезпечуватимуть проведення виборів в Києві становитиме 5 тисяч осіб. У цьому складі будуть як працівники патрульно-постової служби, дільничні, поліцейські, курсанти національної академії МВС, бійці Національної гвардії, батальйони органів внутрішніх справ, співробітники яких повернулись на ротацію з зони АТО, а також до 100 військових спецпризначенців.

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“Працювати ми будемо до того поки останній бюлетень не буде зданий до територіальної виборчої комісії”, - сказав Терещук.

В контексті цього, він зазначив, що правоохоронці сьогодні заступили на охорону всіх виборчих дільниць. “Всі вони озброєні, ми співпрацюємо тісно з працівники СБУ, прокуратури, громадськими організаціями”, - додав Терещук.