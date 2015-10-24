У деяких районах Києва у "день тиші" продовжують агітацію і намагаються підкупити виборців

У Києві в «день тиші» перед виборами до місцевих органів влади зафіксовано факти розміщення агітаційної продукції.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Як інформує Міський координаційний центр з вирішення питань забезпечення виконання заходів, визначених виборчим законодавством, щодо підготовки та проведення виборів Київського міського голови та депутатів Київради, на території 10 адміністративних районів фіксуються випадки продовження розміщення агітаційної продукції, а у Солом'янському та Оболонському районах – спроби підкупу виборців.

Прес-служба зазначає, що інформація про порушення оперативно передається до органів внутрішніх справ.