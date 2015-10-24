На Київщині ще тліє 102 гектари торфу

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, у Києво–Святошинському районі, у с. Білогородка тліє торф на площі 15,45 га; у Вишгородському районі, поблизу с. Демидів – 0,1 га, с. Демидів – 2,5 га, с. Савенки – 6,8 га; у Бородянському районі, с. Бабинці – 19,3 га, с. Нова Гребля – 13,7 га, с. Берестянка – 10,7 га, с. Пилиповичи – 14,6 га; в Іванківському районі, с. Горностайпіль – 2,4 га, с. Запрутка- 4,3 га; у Броварському районі, с. Кулаженці – 0,15 га, с. Пухівка – 1,5 га, с. Бобрик – 2 га; в Обухівський районі, с. Романівка – 1 га, у Бориспільському районі, с. Старе – 0,75 га; у Баришівському районі, поблизу м. Березань – 6,7 га.

До ліквідації наслідків пожеж у цілодобовому режимі від ДСНС залучено 387 чол. та 104 одиниць техніки.