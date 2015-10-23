25 жовтня у Києві громадяни зможуть отримати паспорти і проголосувати

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це поінформував під час брифінгу керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру з виконання заходів щодо підготовки та проведення виборів мера та депутатів Київради Володимир Бондаренко.

Він додав, що протягом 24-25 жовтня у режимі чергування працюватимуть усі структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА) та районні в місті Києві державні адміністрації.

Читайте такожКличко доручив силовикам запобігати провокації і підкуп виборців у день голосування

Крім того, у всіх ДВК та місцях масового скупчення людей буде розміщено інформацію про гарячі телефонні лінії, куди кожен зможе звернутися у разі виявлення порушення виборчого законодавства.