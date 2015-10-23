25 жовтня у Києві громадяни зможуть отримати паспорти і проголосувати
25 жовтня у столиці в черговому режимі працюватимуть центри надання адміністративних послуг та підрозділів Державної міграційної служби, аби у день голосування на місцевих виборах мешканці Києва могли отримати паспорт громадянина України, вклеїти фото по досягненню 25-ти та 45-ти річного віку і проголосувати.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це поінформував під час брифінгу керівник апарату КМДА, координатор Міського координаційного центру з виконання заходів щодо підготовки та проведення виборів мера та депутатів Київради Володимир Бондаренко.
Він додав, що протягом 24-25 жовтня у режимі чергування працюватимуть усі структурні підрозділи виконавчого органу Київради (КМДА) та районні в місті Києві державні адміністрації.
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Крім того, у всіх ДВК та місцях масового скупчення людей буде розміщено інформацію про гарячі телефонні лінії, куди кожен зможе звернутися у разі виявлення порушення виборчого законодавства.