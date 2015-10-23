На вихідних у Києві трохи потеплішає, проте вже у вівторок очікується мокрий сніг

У суботу, 24 жовтня, у столиці очікується вночі 5-7 тепла, вдень 8-10 градусів, вітер північно-західний 5-10 м/с.

У неділю киян також очікує дощова погода, вночі 4-6 градусів, вдень 9-11 градусів вище нуля.

Читайте такожВ Україні збережеться переважно похмура і дощова погода

Як повідомляють синоптики, вже у вівторок вночі киян може очікувати мокрий сніг. Температура вночі - 2-4 градуси тепла, вдень 9-11 градусів. Вітер північно західний 5-10 м/с.

Повідомляється, що 24-25 жовтня через Україну пройдуть атмосферні фронти, які зумовлять періодичні дощі, від невеликих до помірних по всій території.

Як повідомляв УНІАН, у Львові перший сніг випав ще 12 жовтня.