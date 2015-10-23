Завтра в Києві відкриється 45-й кінофестиваль "Молодість"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінкультури, фестиваль відкриється фільмом Ендрю Хея «45 років». Стрічка взяла участь у конкурсній програмі 65-го Берлінського кінофестивалю. Виконавці головних ролей Шарлотта Ремплінг і Том Кортні отримали два Срібних Ведмеді за найкращі жіночу та чоловічу ролі.

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Кінофестиваль «Молодість» - одна з найбільших спеціалізованих кіноподій України та Східної Європи за версією Міжнародної асоціації кінопродюсерів (FIAPF) і є пріоритетною платформою для представлення найсвіжішої та найактуальнішої кінопродукції та відтворює найгучніші події сучасного кіно процесу, як мейнстрімні, так і експериментальні. Головне завдання фестивалю - сприяння розвитку молодого професійного кіно.

45-й фестиваль «Молодість» триватиме до 1 листопада в наступних кінотеатрах Києва: «Сінема Сіті», «Кронверк», «Ліра», «Київ» та «Кінопанорама».

У програмі 45-го кінофестивалю представлено: міжнародний конкурс (візьмуть участь 52 фільми); студентський конкурс (21 фільм); короткометражний конкурс (17 фільмів); повнометражний конкурс (14 фільмів); національний конкурс (23 короткометражні фільми 2014-2015 років); конкурс «Сонячний зайчик» (11 фільмів); конкурс «Молодість - дітям» (7 фільмів)

Позаконкурсні програми (99 фільмів) - Українські прем’єри, Франкомовне кіно, Німецькомовне кіно, Скандинавська панорама, Довгі ночі короткого метру (Німеччина), Довгі ночі короткого метру (Франція), Фестиваль фестивалів, Століття, Ви ще про них почуєте, Сучасне українське кіно, Презентація, Спеціальні події.

До складу журі конкурсної програми КМКФ «Молодість» увійшли Катрін Дюссар, продюсер, Франція, голова журі; Ярослав Пілунський, оператор, Україна; Даріуш Гаєвський, режисер, сценарист, Польща; Матіас Фрайгоф, актор, Німеччина; Мікеланджело Мессіна, директор фестивалю в Іск'ї (Італія).

Міжнародне журі розглядає лише ті фільми, що входять до конкурсної програми кінофестивалю, а також визначає переможців у наступних категоріях: Гран-прі (щороку присуджується міжнародним журі кінофестивалю за найкращій фільм усієї конкурсної програми. Володар Гран-прі отримує грошову винагороду у розмірі 10 тис. доларів США, статуетку «Скіфський олень», що є символом кінофестивалю та диплом журі), приз за найкращий фільм у кожній категорії (присуджується за найкращий студентський фільм, найкращий повнометражний фільм, та за найкращий короткометражний фільм. Переможці отримують винагороди у розмірі 2,5 тис. доларів США або еквівалентну цій сумі матеріальну відзнаку та дипломи журі).

Журі Національного конкурсу очолив український режисер Роман Балаян.

У рамках кінофестивалю, впродовж всього фестивального тижня, діятиме навчальна платформа «Майстерня талантів».