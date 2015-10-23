"Опора": У Києві кандидат хотів купити голос поліцейського за 250 гривень

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявила голова правління Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, повідомляє ТСН.ua.

"Громадянин прийшов туди і став свідком підкупу виборців. Зараз відбуваються слідчі дії щодо цього інциденту", - сказала вона.

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Айвазовська каже, що таких прецедентів є дуже багато і навіть якщо міліція буде реагувати на них, то корумповані суди не дадуть ходу цим справам. За її словами, зараз на всю Україну є 40 кримінальних проваджень щодо підкупу виборців.