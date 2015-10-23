У Києві біля Кабміну посилено заходи безпеки - начальник столичної міліції

Про це повідомив начальник ГУ МВСУ в місті Києва Олександр Терещук у Facebook.

Як зазначив Терещук, зважаючи на проведення антитерористичної операції на сході України, є чимало тих, хто намагається дестабілізувати ситуацію у Києві.

Терещук звернув увагу, що нині у столиці проводиться чимало масових заходів та акцій протесту. Він наголосив, що люди мають право в рамках чинного законодавства висловлювати громадянську позицію і відстоювати свої права.

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Зокрема Терещук нагадав, що впродовж певного періоду біля Будинку уряду проводиться мирна акція громадян, які встановили намети.

"Наше завдання – не допустити будь-яких правопорушень. А тому, зважаючи на оперативну ситуацію, ми змушені посилити поблизу Кабміну заходи безпеки: виставити додаткові наряди міліції і поліцейських, залучити експертів-вибухотехніків. Ми просимо всіх учасників та організаторів акції і просто небайдужих громадян бути максимально уважними й обережними, звертати увагу на підозрілих осіб та залишені без нагляду предмети (сумки, коробки тощо)", - зазначив Терещук.

Очільник столичної міліції закликав громадян спільними зусиллями "не дозволити влаштувати будь-які провокації, попередити можливі масові безпорядки та теракти".