Сюрпризів не буде, Кличко лідирує на виборах в Києві – КВУ

Зокрема, 25,8% респондентів заявили, що мають намір віддати свій голос, за Віталія Кличка.

Його найближчим конкурентом став колишній голова столиці Олександр Омельченко, якому симпатизують 10% опитаних.

Крім того, 6% киян готові проголосувати за Борислава Березу, 5,9% за Олександра Пузанова, 5,1% - за Сергія Думчева, а 11,6% - не змогли дати відповідь. Такі результати, на думку експертів, свідчать про твердо сформовані електоральні переваги жителів столиці, що фактично виключає можливість сюрпризів.

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Зокрема директор всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» Олексій Кошель так прокоментував настрій киян: «На мій погляд, тут присутні дві показові моменти. По-перше, це великий відрив чинного мера Віталія Кличка від всіх інших конкурентів. Ми бачимо, що у випадку проведення виборів як в один, так і в два тури, розрив настільки великий, що наздогнати його іншим учасникам виборчих перегонів буде дуже і дуже складно. По-друге, ми бачимо, що зі своїми симпатіями не визначилося лише 11% відсотків виборців. Це означає, що виборці, які будуть приймати рішення в останній момент, навряд чи зможуть внести якісь суттєві корективи у виборчу кампанію».

Кошель також зазначив, що електоральна перевага Кличка по суті позбавляє київські вибори інтриги.

«Навіть враховуючи відсоток тих хто не визначився зі своїм вибором, електоральні позиції Кличка все одно залишаються міцними. Складно уявити, що б могло сильно підірвати рейтинги кандидатів або навпаки викликати їх стрімке зростання. Навіть якщо вибори розтягнутися на два тури, їх переможець навряд чи зміниться», – зазначив експерт.

Говорячи про причини значного відриву діючого мера від його конкурентів, Кошель завив, що такому стану справ сприяв цілий ряд факторів.

«Ми можемо багато в чому критикувати Кличка як мера і говорити про те, що його кампанія теж недосконала, проте по факту він не перший раз балотується в Києві і має свою електоральну базу. Ну і нарешті, на відміну від інших кандидатів, він має підтримку досить рейтингової в столиці політичної партії, а злагоджена командна гра завжди збільшує результат. Все це дає підстави говорити, що сенсація на київських виборах навряд чи буде», – резюмував Кошель.