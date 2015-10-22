Вибори мера Києва можуть пройти в один тур - соцопитування

Про це свідчить онлайн-опитування, проведене виданням Новое время, передає Єдність.

В опитуванні взяло участь 7 тис. чоловік. 50% опитаних готові віддати свій голос за нинішнього мера Києва Віталія Кличка. Свої симпатії 15% респондентів висловили Бориславу Березі. Геннадій Корбан за результатами соцопитування набрав 6% голосів, Олександр Омельченко - 6%. У Сергія Думчева всього 2% прихильників. В експертному середовищі відзначають, що всі соцопитування, також прогнозують перемогу Кличка якщо не в першому, то в другому турі.

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«50% голосів за онлайн-опитуванням - це сигнал до того, що кияни можуть обрати мера в один тур. І хоча ймовірність, що Кличко набере такий відсоток, під питанням, тому, що онлайн опитування можуть часто не показувати репрезентативну картину, але для розуміння трендів - цілком підходять. Є думка, що якщо буде другий тур - то це швидше формальність. Будуть попусту витрачені бюджетні гроші на друк бюлетенів тощо. Вибори в один тур були б логічними, адже явний лідер тільки один. Згадайте, як було з президентськими виборами», - зазначив політичний експерт Олег Постернак. Експерт підкреслив, що перемога Кличка цілком логічна, бо він використовує стратегію реальних справ.

«Тобто, він будує свою кампанію на звітах про здійснену роботу, показуючи конкретні, зрозумілі людям досягнення. Такі, як дороги, площі, новий транспорт, дешевий хліб і ліки. Люди довіряють тому, що можуть відчути на собі особисто », - підкреслив Олег Постернак.