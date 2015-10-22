Столична влада обіцяє за два роки відкрити дев'ять дитсадків та п'ять шкіл

У наступному році у Києві планується відкрити чотири нових сучасних дитсадки і дві школи, а у 2017 році - 5 дитсадків і три школи.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час візиту до школи 140 у Святошинському районі, в якій відбувається реконструкція.

"Школа 140, в якій ми перебуваємо, була в поганому стані, як і багато шкіл. Ще у 2006 році в будівлі почалася реконструкція з будівництвом шкільної прибудови, але через брак грошей будівництво заморозили. Водночас мешканці Святошинського району скаржилися на нестачу місць у школах. І ми взяли на себе завдання запустити першу чергу оновленої школи вже цього року, а в наступному році - запустимо другу чергу, яка передбачає зокрема будівництво спортзалу і басейну", - зазначив Кличко.

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Перший пусковий комплекс відреставрованої школи введено в експлуатацію у серпні 2015 року. Тут розміщуються 16 сучасних навчальних класів, їдальня, читальний і актовий зали. Другий пусковий комплекс передбачає реконструкцію з частковим демонтажем існуючої будівлі школи та будівництво спортивного комплексу з басейном. Сьогодні 300 учнів навчаються в комфортних умовах в реконструюваній школі. Після другої черги реконструкції в приміщеннях школи буде понад 800 учнівських місць.

Мер відзначив, що столична влада вдвічі збільшила фінансування сфери освіти і робить все, щоби скорочувати черги до дитсадків і шкіл і діти у столиці навчалися в сучасних і комфортних умовах.

"Цього року запустили дві школи і два дитсадки. У наступному році відкриємо 4 дитячих садки і дві школи, а на 2017 рік ми плануємо запустити 5 дитсадків і три школи. Темпів не втрачаємо. Велика черга до дитсадків, є нестача місць у школах. Ми повинні зробити комфортні умови для навчання наших дітей і ми над цим працюємо", - підкреслив Кличко.

В оновленій школі директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Олександр Спасибко також презентував програму соціально-економічного розвитку Києва на 2016-2018 роки. Він відзначив, що у 2016 році планується розпочати будівництво на 37 об'єктах і ввести в експлуатацію 16.

Після школи 140 мер відвідав новий спортмайданчик, зведений на території спеціалізованої школи №185 ім. Вернадського. Це один з 4-х спортмайданчиків, встановлених за кошти залучених міською владою інвесторів з метою розвитку вуличного спорту і підтримки здоров'я киян, зокрема дітей і молоді.