Добровольці "перейменували" київську вулицю, де розташовується консульство Росії

«Відтепер консульство Росії можна буде знайти по вулиці Добровольчих батальйонів, – повідомив учасник АТО та кандидат у депутати Київради від «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Ігор Пілявець. – Для добровольців, які воюють з Російською Федерацією на сході України, ця подія символічна».

За словами депутата Київради та голови київського виборчого штабу «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Олега Калініченка, провести акцію з перейменування вулиці їх підштовхнуло те, що київська влада ігнорує прийняте ще 3 вересня Київською міською радою рішення про зміну назви вулиці Панфіловців на вул. Добровольчих батальйонів. «Уже спливло два місяці з моменту прийняття рішення Київрадою. Ми вирішили допомогти київському міському голові, оскільки рішення не тільки не виконується, а й не значиться в офіційній документації», – наголосив Олег Калініченко.

«Це не політична акція, а відновлення справедливості. До речі, вже навіть в електронних мапах вулиця Панфіловців значиться як «вулиця Добровольчих батальйонів», – прокоментував ситуацію член політради «Українського об’єднання патріотів – УКРОП», керівник Київської міської організації партії Дмитро Сіманський.