У Києві з наступного тижня пустять автобус з Троєщини до залізничного вокзалу

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА зазначають, що у рамках співпраці зі Світовим банком із оптимізації та розвитку транспортної схеми міста Києва, з 28 жовтня цього року у столиці з’явиться новий автобусний маршрут № 114, який курсуватиме від житлового масиву Троєщина до Центрального залізничного вокзалу. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як підкреслюється в повідомленні, роботу автобусу № 114 буде організовано у форматі експерименту з вивчення реальних пасажиропотоків та доцільності впровадження маршруту в мережу громадського транспорту столиці.

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Як зазначають у Департаменті, на новому автобусному маршруті курсуватиме до 10 сучасних великих автобусів першого класу за таким напрямом руху: вул. Милославська (від вул. Радунської) – просп. Володимира Маяковського – просп. Генерала Ватутіна – Московський просп. – вул. Набережно-Рибальська – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Борисоглібська – вул. Петра Сагайдачного – Володимирський узвіз – вул. Хрещатик – бул. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний» та у зворотному напрямку: залізничний вокзал «Центральний» – вул. Симона Петлюри – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Набережно-Рибальська – Московський просп. – просп. Генерала Ватутіна – просп. Володимира Маяковського – вул. Милославська (до вул. Радунської).