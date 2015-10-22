Корбан: Я готовий до радикальних заходів у вирішенні міських проблем

«Я не готовий до репресивних заходів, але готовий до радикальних. Як можна інакше діяти, якщо, припустімо, через одного порушника, який свого часу незаконно щось приватизував та прихопив собі, страждає вся громада? Чиї інтереси ми повинні в такому випадку захищати?» – сказав Корбан, відповідаючи на запитання про те, чи готовий він, у разі обрання міським головою Києва, в процесі реформ вдаватися до нестандартних, можливо, репресивних заходів, як, наприклад, мер Вільнюса, який проїхався на БТР по центральному проспекту міста, переїхавши кілька неправильно припаркованих автомобілів.

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За його словами, у мера повинна бути воля для наведення ладу з цінами на комунальні послуги.

«Якщо є монополія, через яку людям безконтрольно підвищують тарифи, а якість залишається на колишньому рівні, і винна у цьому свавіллі – конкретна людина? Значить, цю монополію потрібно силовим чином припиняти. Особисто я готовий це робити», – заявив Корбан в рамках проекту Forbes.net.ua «8 запитань майбутньому мерові Києва».

Він упевнений, що є маса питань, які можна й потрібно вирішувати подібним чином.

«Місцевій владі цієї рішучості бракує. А нашій команді – вистачає. Ми це довели в Дніпропетровську», – підкреслив Корбан.