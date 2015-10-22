Бюджетні рішення в Києві повинні проходити через громадські слухання та схвалюватися Київрадою – Корбан

«Сьогодні місто не розпоряджається грошима. Кабмін забирає все, а потім з панського плеча виділяє Києву якусь суму. Я вважаю, що потрібно зробити все навпаки. Те, що заробляє місто і городяни, залишається в міському бюджеті. А в центральний відраховується визначений законом відсоток. Решта грошей прозоро розподіляється. Будь-який киянин може зайти на сайт і в режимі онлайн подивитися статті бюджету, витрати і так далі», – сказав Корбан в рамках проекту Forbes.net.ua «8 запитань майбутньому мерові Києва».

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За його словами, гроші потрібно спрямовувати на розвиток майбутнього міста, а також на першочергові статті, які визначає мер «в рамках своєї концептуальної стратегії».

«Це може бути, наприклад, приватно-державне партнерство з будівництва велетенських виставкових площ. Так, прямого доходу вони не дадуть, але буде непрямий дохід в бюджет. Під них почнуть будуватися готелі, працювати таксисти, літати літаки. Усі ці люди, які отримають роботу навколо інфраструктури, платитимуть податки до місцевого бюджету. Таких концептуальних моментів дуже багато, і їх потрібно знайти в Києві», – вважає Корбан.

При цьому кожне важливе бюджетне рішення має проходити через громадські слухання та схвалюватися Київрадою, яка повинна виступати в ролі запобіжника від непотрібних і безглуздих розтрат.

Відповідаючи на запитання про причини технічного дефолту Києва, Корбан однією з його причин назвав те, що київські гроші були кинуті в загальний оборот країни, і там успішно поховані.

«А коли довелося платити за рахунками, у казначейства не виявилося достатньої кількості грошей, а це технічний дефолт. Гроші – це цифри в комп'ютері, а не мішки з грошима, не сейфи. У комп'ютері вони є, а фізично їх немає. Їх з'їла центральна влада. Коли гроші будуть у Києва, а центральна влада буде отримувати те, що їй належить від Києва, а не навпаки, тоді не буде ситуацій з технічних дефолтом», – сказав лідер УКРОПу.