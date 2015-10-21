В результаті стрілянини в центрі Києва поранено дві людини - МВС

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у місті Києві.

Зокрема, зазначається, що внаслідок інциденту тілесні ушкодження отримали двоє осіб.

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В міліції повідомили, що "подія трапилася приблизно півгодини тому. В одному з кафе між відвідувачами виник конфлікт. Згодом один із них дістав зброю і зробив кілька пострілів. У результаті поранення отримали чоловік і жінка".

В главку наголосили, що на місці пригоди працює слідчо-оперативна група. Міліція з’ясовує обставини події.

Як повідомляв УНІАН, в ресторані у центрі Києва сталася стрілянина, є поранені.