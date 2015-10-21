В ресторані у центрі Києва сталася стрілянина, є поранені - ЗМІ

Як повідомляє Українська правда, стрілянина сталася близько 18.10. Було чути два постріли.

За словами співробітників ресторану, троє чоловіків кавказької зовнішності відпочивали у закладі. "Потім прийшли ще троє молодих людей, вони сіли окремо. Через певний час між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, зав’язалася бійка. Один із чоловіків із кавказькою зовнішністю вистрілив у молодого хлопця. Він влучив йому в ногу", - цитує видання співробітників ресторану.

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Як зазначається, після цього з ресторану вибігли троє чоловіків. Один із очевидців повідомив, що під час втечі зловмисники випадково здійснили ще один постріл вже на вулиці.

Унаслідок другого пострілу ніхто не постраждав. Чоловіки забігли в арку сусіднього подвір’я та зникли.

На місце події прибули медики та поліцейські. Пораненому надають допомогу.