У листопаді за кошти німецького уряду буде відкрито 15 додаткових груп у чотирьох дитсадках Києва – Старостенко

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час інспекції ремонту у дошкільному навчальному закладі № 795 Деснянського району, передає сайт КМДА.

«Брак дитячих садків – одна з найбільш гострих проблем міста, яку команда мера Віталія Кличка успішно вирішує, незважаючи на складні економічні умови. Зокрема, під час візиту до Німеччини мер Києва Віталій Кличко домовився про виділення 4,5 млн євро для розвитку соціальної інфраструктури міста. Київською владою прийнято рішення, що на ці гроші будуть відновлені додаткові групи в тих дитсадках, де частина приміщення використовувалась не за цільовим призначенням, а здавалася в оренду», – сказала вона.

За словами Ганни Старостенко, на конкурсній основі було визначено 29 дитсадків, де протягом двох років діями проекту передбачено відновити 75 додаткових груп. «У перших пілотних чотирьох дитсадках у Подільському, Дарницькому та Деснянському районах вже майже завершено ремонтні роботи. Маємо надію, що всі 15 додаткових груп, які розраховані на 375 дітей, запрацюють вже з наступного місяця», – додала вона.

Зокрема, як розповіла заступник голови КМДА, дитсадок № 795, де відбулася інспекція, має запрацювати на повну потужність вже 1 листопада: «Символічно, що у 1995 році цей заклад фактично припинив свою роботу, на сьогодні він повністю звільнений від орендарів. І майже 20 років потому міська влада відновлює його повну потужність – 14 груп на 250 місць. Зараз у ньому працює вже 8 груп, а до кінця жовтня буде відкрито ще 6 груп, дві з яких було відновлено за кошти міста».

Ганна Старостенко також підкреслила, що всі ремонтні роботи, які проводяться у рамках програми фінансування за кошти німецького уряду, контролюються як німецькою стороною, так і міською владою. При цьому всі приміщення відповідають санітарним нормам, а будівельні матеріали додатково досліджуються у лабораторіях Головного Управління Держсанепідслужби м. Києва на безпечність.