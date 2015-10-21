Столична влада анонсувала відкриття чотирьох нових дитсадків у 2016 році

В 2016 році столична влада планує відкрити 4 нових дитячих садочки в різних районах Києва.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції початку будівництва дитсадка на проспекті Науки у Голосіївському районі.

Кличко зауважив, що дефіцит місць у дошкільних навчальних закладах є значною проблемою, яку столична влада вирішує. Мер нагадав, що на початок року черга в дитячі садки становила 14 тисяч дітей. Водночас, підкреслив Віталій Кличко, цього року в Києві було побудовано 2 нових садки і відновлено роботу додаткових груп, завдяки чому черга скоротилася до 12 тисяч осіб.

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"Наше завдання - будувати садки. Планом на наступний рік передбачено збудувати і ввести в експлуатацію 4 дитячих садочки на 650 місць. В Києві активно ведеться будівництво нових мікрорайонів. І дуже часто мешканці цих районів скаржаться, що будинки зводять, а садків та шкіл немає", - сказав Віталій Кличко.

Мер також додав, що нові садки повинні мати гідні та комфортні умови для навчання дітей. Кличко зауважив, що до будівництва дитячих садків столична влада активно залучає також інвесторів. Він висловив вдячність уряду Німеччини за надану фінансову допомогу в розмірі майже 5 млн євро на реконструкцію садків.

Один з садків, який буде збудовано в наступному році – в Голосіївському районі на проспекті Науки, 63-а. Садочок буде триповерховий. Заклад розрахований приблизно на 150 дітей. У сучасному навчальному закладі облаштують басейн, актову та спортивну зали, арт-студію та театральний салон. Проектом передбачено пасажирський ліфт, в тому числі, для людей з обмеженими можливостями. Буде забезпечено мережу Інтернет.

Садочок планується здати в експлуатацію 1 вересня 2016 року.