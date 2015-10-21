Кожен мікрорайон Києва має функціонувати як окрема громада - кандидат у мери

На думку політика, у районних радах Києва має бути щонайменше 15 представників таких громад, і не менше трьох у Київраді. Це полегшить адміністрування столиці в умовах децентралізації, вважає кандидат в мери Києва від партії «Відродження» Юрій Єхануров.

«Кожен мікрорайон Києва – це по суті окрема територіальна громада, яка формувалась роками. У Києві понад 40 таких мікрорайонів. У кожного - своя специфіка. Десь – виключно приватний сектор, десь - сектор великих підприємств, які зараз не працюють. Тобто у кожного мікрорайону свої проблеми - з дорогами, інфраструктурою тощо. Про них краще знають саме представники цих громад», - пояснює Юрій Єхануров.

Через нинішній адміністративний поділ вирішення проблем столиці вельми ускладнене, впевнений політик.

«У кожному районі Києва проживає 300 тисяч і більше мешканців. Це навіть більше, ніж в деяких обласних центрах України. Для адміністрування це надзвичайно великий масштаб для ефективного управління», - вважає Юрій Єхануров.