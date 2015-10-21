Кличко доручив силовикам запобігати провокаціям та підкупу виборців у день голосування

Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час наради з представниками правоохоронних органів, СБУ, ДСНС та заступниками голови КМДА щодо забезпечення порядку в день голосування на виборах.

«Ми знаємо, наскільки сьогодні складна в Україні ситуація. Ми знаємо, що у день голосування можливі провокації, випадки маніпуляцій, підкуп виборців. Часто кандидати аби отримати результат використовують нечесні методи. Тому наше ключове завдання – забезпечити дотримання законності, безпеку громадян і провести місцеві вибори згідно демократичних стандартів», - зазначив мер.

Кличко наголосив, що головним на виборах мають бути максимальна прозорість та відкритість виборчих процедур. «Потрібно терміново інформувати ЗМІ про надзвичайні ситуації під час виборчого процесу і оперативно реагувати на них. Найдієвіший спосіб уникнути та попередити провокації - інформувати громадськість. Київ повинен показати приклад, як потрібно проводити вибори – чесно, прозоро», - підкреслив міський голова.

Читайте такожКличко розраховує уникнути колапсу на дорогах, заздалегідь підготувавши нову снігоприбиральну техніку - експерт

Віталій Кличко закликав представників органів влади забезпечити максимально злагоджену роботу, координацію зусиль, аби уникнути надзвичайних випадків під час голосування.

Керівник столичної міліції Олександр Терещук зазначив, що відомство вжило всіх необхідних заходів для забезпечення виборчого процесу та готове протидіяти провокаціям та порушенням під час виборчого процесу.

При цьому громадський порядок у місті та безпосередньо на дільницях будуть забезпечувати 4600 правоохоронців: працівників міліції, поліції та Національної Гвардії.