Корбан пропонує припарковані в київських дворах автомобілі прибрати під стадіони

За його словами, у світі існує маса ефективних технологічних рішень щодо того, «як прибрати паркування з землі і винести їх або під землю, або над».

«Вони компактні й технологічно недорогі. Потрібна лише політична воля, щоб почати це робити», – зазначив Корбан в рамках проекту Forbes.net.ua «8 запитань майбутньому мерові Києва».

«Ось вам простий приклад. У кожному районі міста є кілька шкіл. І при них – стадіони. Зараз вирішується питання передачі частини цих стадіонів в концесію якимось приватним інвесторам. А потрібно побудувати під ними підземні паркування. Щоб водії могли там безпечно і комфортно ставити свої автомобілі. Але за умови, що плата за паркування піде на відновлення стадіону, його оснащення сучасним обладнанням і так далі. У результаті люди отримують хороше безпечне паркування, у дворах звільняються газони, а діти займаються спортом на класних стадіонах», – розповів Корбан.

Кандидат у мери столиці при цьому зазначив, що вирішувати питання паркувань у дворах має виборна рада мікрорайонів з урахуванням волі громади.