У Києві завершують проект з утеплення 12 навчальних закладів

У рамках пілотного проекту з проведення термосанації до кінця листопада-початку грудня запрацюють повністю утеплені 11 дитсадків. Очікувана економія на енергоресурсах складе близько 40-45%.

Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко під час перевірки робіт з термосанації будівель дитсадків № 654 у Солом’янському та № 424 у Печерському районах Києва.

«Вперше за останні роки команда мера Віталія Кличка проводить настільки масштабну діяльність, спрямовану на впровадження енергозберігаючих технологій та забезпечення теплозбереження у приміщеннях навчальних закладів. Зокрема, на пілотний проект з термосанації 12 навчальних закладів було витрачено 105 млн грн», – зазначила вона.

Так, за словами Старостенко, міська влада виділила на термосанацію 32 млн грн зі столичного бюджету та залучила ще 73 млн грн позабюджетних коштів по кредитній пільговій лінії НЕФКО.

«Місто фактично не витрачатиме додаткових коштів на погашення цього кредиту, оскільки необхідна сума вивільнятиметься за рахунок економії по витратам на енергоносії. Адже після проведення повної термосанації приміщення очікувана економія на ресурсах складатиме близько 40-45%», – пояснила вона.

Заступник голови КМДА також додала, що всі об’єкти, які беруть участь у проекті були обрані за результатами проведеного енергоаудиту всіх навчальних закладів міста: «Ми обрали ті, де фіксувалася критична втрата тепла, а температура у приміщеннях взимку сягала 9-11 градусів. Водночас, головною умовою для початку проведення ремонтних робіт стала домовленість з батьками щодо забезпечення їх дітей місцями у сусідніх дитсадках».

Зазначимо, що у пілотному проекті з термосанації беруть участь 12 навчальних закладів у 6 районах міста:

- Голосіївський район – ДНЗ №№ 372, 402, 406;

- Дарницький район – ліцей «Наукова зміна» (завершено до 1 вересня 2015 року);

- Дніпровський район – ДНЗ №№ 471, 521;

- Печерський – ДНЗ №№ 424, 653;

- Святошинський район – ДНЗ №№ 560, 601;

- Солом’янський – ДНЗ №№ 654, 17.

Роботи з термосанації передбачають утеплення фасаду, заміну вікон на енергозберігаючі, заміну вхідних дверей, утеплення покрівлі, реконструкцію систем опалення та вентиляції та впровадження систем погодного регулювання.