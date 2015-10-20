Мерія повинна працювати як сучасна комерційна компанія - кандидат у мери
Найголовніше зараз для Києва - повноцінно використати новий закон про децентралізацію і відстояти справедливий бюджет Києва.
Про це заявив кандидат у мери столиці від партії «Відродження», колишній прем’єр-міністр України Юрій Єхануров.
«Фінанси - це головний важіль впливу мерії Києва на процеси у місті. Потрібен жорсткий контроль за витратами та бездефіцитний бюджет. У бюджеті необхідно виділити значні кошти на інвестиційну діяльність та на збільшення зарплат комунальникам, щоб підняти престиж їхньої праці», - заявив Юрій Єхануров.
Політик впевнений, що київська мерія повинна діяти як сучасна комерційна компанія - шукати можливості для заробітку, інвестувати кошти у перспективні проекти.
«Потрібно активно залучати гроші під амбітні проекти, які завжди приваблюють великих інвесторів. Наприклад, це може бути розширення меж Києва, будівництво нових мікрорайонів та з'єднання їх комунікацій зі столичними», - додав кандидат в мери Києва.