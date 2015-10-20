Кличко розраховує уникнути колапсу на дорогах, заздалегідь підготувавши нову снігоприбиральну техніку - експерт

Главі столичної адміністрації Віталію Кличку швидше за все, вдасться уникнути помилок своїх попередників, що призвели до транспортного колапсу через снігопади в березні 2013 року.

Про це заявив Олексій Заіка, заступник глави ГО «Центр правової допомоги «ІСКРА» з питань ЖКГ, коментуючи закупівлю містом нової снігоприбиральної техніки для «Київавтодору», пише «Єдність».

“Кличко вирішив підійти до зимової негоди, як це не дивно, «по-господарському», почавши, образно кажучи, готувати «сани ще влітку». Вперше місто може похвалитися закупівлею відразу 67 снігоприбиральних машин. Дуже важливо, що у Кличка вирішили не економити на підготовці до зими, та виділили необхідні на це гроші. Таким чином, якщо матінка-природа не піднесе особливих сюрпризів, нової техніки плюс тієї, що вже була у "Київатодорі", буде достатньо для очищення доріг у 10-ти районах Києва, - зазначив експерт.

За його словами, взимку проявляється вся ефективність чи неефективність господарської діяльності міської влади. Негода сприяє виявленню недоробок у транспортній та комунальній сферах.

“Під час снігопадів кияни обурювалися роботою Черновецького і Попова. Багатогодинні затори, нечищені тротуари доставляли чимало клопоту жителям столиці. Якщо ж Кличко, закупивши необхідну кількість техніки, у разі перемоги на виборах, організує правильну взаємодію комунальників під час снігопадів, це буде досить значним результатом його роботи, - підкреслив Олексій Заіка.