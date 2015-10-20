Кличко розраховує уникнути колапсу на дорогах, заздалегідь підготувавши нову снігоприбиральну техніку - експерт
За словами Олексія Заіки, саме взимку проявляється вся ефективність чи неефективність господарської діяльності міської влади.
Главі столичної адміністрації Віталію Кличку швидше за все, вдасться уникнути помилок своїх попередників, що призвели до транспортного колапсу через снігопади в березні 2013 року.
Про це заявив Олексій Заіка, заступник глави ГО «Центр правової допомоги «ІСКРА» з питань ЖКГ, коментуючи закупівлю містом нової снігоприбиральної техніки для «Київавтодору», пише «Єдність».
“Кличко вирішив підійти до зимової негоди, як це не дивно, «по-господарському», почавши, образно кажучи, готувати «сани ще влітку». Вперше місто може похвалитися закупівлею відразу 67 снігоприбиральних машин. Дуже важливо, що у Кличка вирішили не економити на підготовці до зими, та виділили необхідні на це гроші. Таким чином, якщо матінка-природа не піднесе особливих сюрпризів, нової техніки плюс тієї, що вже була у "Київатодорі", буде достатньо для очищення доріг у 10-ти районах Києва, - зазначив експерт.
За його словами, взимку проявляється вся ефективність чи неефективність господарської діяльності міської влади. Негода сприяє виявленню недоробок у транспортній та комунальній сферах.
“Під час снігопадів кияни обурювалися роботою Черновецького і Попова. Багатогодинні затори, нечищені тротуари доставляли чимало клопоту жителям столиці. Якщо ж Кличко, закупивши необхідну кількість техніки, у разі перемоги на виборах, організує правильну взаємодію комунальників під час снігопадів, це буде досить значним результатом його роботи, - підкреслив Олексій Заіка.