Кличко: У Києві до опалення підключені майже всі комунальні будинки

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє прес-служба КМДА.

При цьому Кличко запевнив, що мешканці тих будинків, які через аварійні ситуації поки що без тепла, платити за нього не будуть.

«Кияни не повинні платити за ті послуги, які вони не отримали», - сказав мер Києва. Кличко наголосив, що через пониження температури опалювальний сезон у Києві розпочався раніше 15 жовтня. Міський голова також нагадав, що столична влада встановила понад 3 тисячі будинкових теплолічильників, а до кінця року їх буде 4 тисячі, що дозволить киянам економити до 30 відсотків на рахунках за тепло.

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Крім того, Кличко зауважив, що сьогодні перевіряв стан готовності спецтехніки «Київавтодору» до роботи в осінньо-зимовий період. «Ми закупили додаткову сучасну техніку. Я переконаний, що з усіма викликами ми впораємося. Несподіваних ситуацій бути не повинно», - сказав мер Києва.