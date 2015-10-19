Столична влада знайшла кошти на школу, яку не могли добудувати 21 рік

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції недобудованих об'єктів соціальної інфраструктури у Дарницькому районі столиці.

"Я не з чуток знаю про всі проблеми цього району, і я взяв на себе зобов'язання виконати свою обіцянку. Ми віднайшли кошти у міському бюджеті і вже наступного року ми зможемо добудувати дитсадок на 220 місць, а у 2017-му відкриємо школу на 1080 місць. І ми це зробимо", – наголосив Кличко.

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Мер також жартома побився об заклад з керівником компанії, яка добудовуватиме дитсадок і школу, що будівельники зможуть завершити об'єкти у визначений термін. "Я вчергове із задоволенням програю цю суперечку, адже насправді знаю, що дитсадок і школу ми добудуємо вчасно, як встигли у найкоротший термін закінчити ремонт кінотеатру "Жовтень", – зазначив Київський міський голова.

Кличко додав, що цього року міська влада вперше за багато років відкрила у столиці два нових дитсадки та дві нові школи. "Ми також цього року виділили рекордну суму на відновлення інфраструктури міста. Також ми виділили кошти на надбавки бюджетникам, зокрема вчителям та вихователям дитячих садочків. Крок за кроком ми вирішуємо проблеми, які роками накопичувалися у місті", – підкреслив Кличко.