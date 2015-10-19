ДАІ попереджає водіїв про туман та задимленість на дорогах Київщини

ДАІ закликає водіїв бути уважними на дорогах Київщини через туман та задимленість.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Управлінні Державтоінспекції в Київській області.

Зокрема, як зазначили в ДАІ, на сьогоднішній день у зв’язку з тлінням торфу на території області почастішали випадки задимлення. Окрім цього, в осінній період збільшилася й туманність.

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У зв’язку з цим Державтоінспекція Київщини радить водіям рухатися лише з увімкненими протитуманними ліхтарями та з ближнім світлом фар, дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість та утримуватися від різкого гальмування.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, станом на 19 жовтня в 11 районах Київської області зафіксовано 24 осередки тління торфу на загальній площі близько 122 га.