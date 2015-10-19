У Кличка відремонтували та передали 17 автомобілів швидкої допомоги у зону АТО

"Декілька років тому чиновники закупили автівки. Ми зробили перевірку і з'ясували, що деякі автомобілі були придбані за великі гроші, але використовувалися не за призначенням - возили чиновників. Два джипи ми переобладнали і відтепер вони будуть використовуватися за призначенням - для допомоги людям", - зазначив Кличко.

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Мер відзначив, що столична влада прагне довести медобслуговування до європейських стандартів. "Від того, як оперативно швидка доїде на виклик, залежить життя і здоров'я людей. У Києві за добу реєструють близько 2200 викликів швидкої. І в середньому швидка допомога доїжджає до місця призначення за 10 хвилин, що відповідає показникам багатьох європейських країн", - зазначив мер Києва.

Кличко розповів, що станом на вересень 2015 року Київ має 650 карет швидкої допомоги. Міська влада повністю реорганізувала структуру "Київмедспецтрансу". Це дозволило, зокрема, і відновлювати в ремонтних майстернях підприємства автомобілі Київської швидкої, що простоювали роками занедбаними. 17 з них обладнали усім необхідним і відправили в зону АТО.

Кличко підкреслив, що медичний сервіс у столиці повинен бути на високому рівні, щоби машини швидкої приїжджали оперативно, були обладнані усім необхідним і надавали якісну допомогу. "Наше завдання - поліпшувати якість сервісу й оперативність роботи, адже йдеться про допомогу людям, які не можуть чекати, бо час - це питання життя", - наголосив Київський міський голова.

Кличко також вручив тридцятьом працівникам "Київмедспецтрансу", які вивозили поранених з Майдану під час Революції Гідності, відзнаки Київського міського голови.