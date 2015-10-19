Кличко перевірив готовність снігоприбиральної техніки до роботи взимку

Він зазначив, що техніка відповідає європейським стандартам, передає прес-служба КМДА.

"Київ – це європейська столиця. Тому комунальна техніка, зокрема снігоприбиральна, теж повинна відповідати європейським стандартам. Ми зараз подивилися на техніку для роботи в осінньо-зимовий період. Вона маневрена, якісна, комфортна і відповідає стандартам сучасної європейської столиці. І сподіваюсь, з цією технікою комунальні служби міста зможуть більш ефективно працювати і швидко та якісно прибирати вулиці", – зазначив Кличко.

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Він наголосив, що за кошти міського бюджету в період з грудня 2014 до жовтня 2015 року було придбано 67 одиниць техніки на суму 107,9 млн грн. Це різноманітна снігоприбиральна техніка, яка розкидає сіль і чистить дороги від снігу, зокрема, трактори.

Крім того, мер зауважив, що столична влада ремонтує і стару комунальну техніку, щоб продовжити її термін експлуатації. Так, у 2015 році було відреставровано більше 20 одиниць імпортної техніки, що була в занедбаному стані.

"Ремонтуємо старі машини, знаходимо можливість продовжити їх термін роботи, щоб вони довше слугували. Наприклад, машини MAN – їм 21 рік, але технічний стан дуже хороший. Тож можемо закуповувати також техніку, яку списують на Заході і яка перебуває у прекрасному стані. Вона надійна, ефективна і ще років 10 слугуватиме", – наголосив Кличко.

Мер зазначив, що столична влада робить усе, щоб сніг взимку не створював особливих незручностей і перешкод для киян при пересуванні містом.

"Ми готові до зими, техніка готова. Сподіваюся, що наслідки негоди, якщо вона буде, ми зможемо ефективно і швидко подолати", – зазначив Кличко.