До опалення підключено вже 96% столичних будинків
12:23, 19 жовтня 2015Київ
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У Києві підключили до опалення понад 96% житлових будинків.
96% будинків в Києві вже опалюються / flickr.com/photos/pricklypearbloom
ПАТ "Київенерго" станом на 7:00 19 жовтня підключило до центрального опалення 9884 житлових будинки у Києві (керовані комунальними ЖЕО, ЖБК, ОСББ та відомчі будинки), що становить 96,3% від загальної кількості.
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Як повідомляє прес-служба компанії, будинки, що обслуговуються комунальними ЖЕО, підключені на 98%.
Також підключено до опалення 525 дитсадків, що становить 99,4% від загальної кількості, 496 шкіл (99%) та 444 лікувальних установи (94%).
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