До опалення підключено вже 96% столичних будинків

ПАТ "Київенерго" станом на 7:00 19 жовтня підключило до центрального опалення 9884 житлових будинки у Києві (керовані комунальними ЖЕО, ЖБК, ОСББ та відомчі будинки), що становить 96,3% від загальної кількості.

Читайте такожУ Кличка пропонують урядові змінити законодавство щодо водопостачання

Як повідомляє прес-служба компанії, будинки, що обслуговуються комунальними ЖЕО, підключені на 98%.

Також підключено до опалення 525 дитсадків, що становить 99,4% від загальної кількості, 496 шкіл (99%) та 444 лікувальних установи (94%).