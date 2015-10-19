Соціологи прогнозують явку у понад 60% на місцевих виборах в Києві

Про це він заявив на прес-конференції УНІАН, презентуючи результати опитування щодо електоральних настроїв киян за тиждень до місцевих виборів 25 жовтня.

«42,4% респондентів планують взяти участь у голосуванні. Ще 28,1% відповіли «скоріше так», а 8,3% - не визначилися із власною участю у виборах», - зазначив Мороз.

Також, згідно з результатами дослідження, 13,3% опитаних точно не прийдуть на виборчі дільниці; 6,5% - скоріше за все, не прийдуть, 1,4% респондентів відмовились відповідати.

Читайте такожБПП висунув Кличка кандидатом у мери Києва

Крім того, за словами Мороза, порівняно з даними попереднього опитування Інституту, проведеного 3-8 жовтня, частка тих, хто не планує брати участь у голосуванні, зменшилася вдвічі – з 27% до 13,3%.

Таким чином, очікувана явка на місцевих виборах в Києві може перевищити 60%.

Інститут досліджень регіонального розвитку України проводив опитування киян з 9 по 16 жовтня. Усього було опитано 1021 респондента за квотною вибіркою, репрезентативною за віком, статтю та районом проживання. Похибка не перевищує 3,1%.