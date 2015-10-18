Кличко на відкритті "Жовтня" заявив, що тепер кінотеатр відповідає всім сучасним критеріям

«Сьогодні справжнє свято не тільки для подолян, а й для всіх киян – ми відкриваємо після реконструкції легендарний кінотеатр «Жовтень». Рік тому вночі кінотеатр згорів. Перед нами постало серйозне завдання – відновити «Жовтень», визначне місце для київського глядача. І сьогодні ми відкриваємо кінотеатр, який відповідає всім сучасним критеріям і нормам: за комфортом, обладнанням, технологіями енергозбереження», – зазначив міський голова.

Крім того, оновлений кінотеатр обладнаний з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями.

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Мер зазначив, що «Жовтень» справді один з найкращих комунальних кінотеатрів Києва, якому можуть позаздрити навіть столичні комерційні кінотеатри.

Кличко зауважив, що столична влада взяла на себе зобов’язання якнайшвидше відремонтувати кінотеатр. «І ми впоралися. Хочу подякувати будівельникам, які працювали над відновленням «Жовтня» вдень і вночі, і встигли все зробити до запланованої дати. Я майже кожного тижня заїжджав сюди і бачив, як змінюється кінотеатр. Ми взяли зобов'язання відкрити кінотеатр у жовтні і ми своє зобов'язання виконали», – сказав мер.

Також він зазначив, що столична влада виступає з ініціативою присвоїти будівлі «Жовтня» статус історичної пам'ятки.

Мер висловив впевненість, що «Жовтень» і надалі тішитиме глядачів гарними фільмами та буде одним з центрів культурного життя Подолу і столиці.

Кличко наголосив, що, незважаючи на складну економічну ситуацію в місті і країні, київська адміністрація знаходить можливості і кошти для відновлення та розвитку інфраструктури міста. «Ми знайшли кошти, щоб інвестувати, зокрема, в культуру. Крок за крок ми змінюємо наше місто», – сказав мер Києва.