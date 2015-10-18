У Києві відбулося відкриття відреставрованого кінотеатру "Жовтень" (фоторепортаж)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міського голови.

Оновлений кінотеатр обладнаний з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями.

Міський голова столиці зазначив, що влада взяла на себе зобов'язання якнайшвидше відремонтувати кінотеатр і виконала свої обіцянки.

Також столична влада ініціює надання будівлі "Жовтня" статусу історичної пам'ятки.

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Довідка УНІАН. 29 жовтня 2014 в кінотеатрі "Жовтень" на Подолі сталася пожежа, ліквідація якого тривала 5 годин. Будівля кінотеатру було значно пошкоджено.

За підозрою у підпалі кінотеатру правоохоронці затримали двох студентів. Згідно з рішенням суду, на час досудового розслідування вони перебували під домашнім арештом. Згодом палії отримали умовні терміни.