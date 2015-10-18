У Києві сьогодні відкриють оновлений кінотеатр "Жовтень"

У Києві сьогодні відбудеться урочисте відкриття оновленого після пожежі кінотеатру "Жовтень".

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Офіційна церемонія відкриття відбудеться о 16:00. Символічну стрічку урочисто переріже Київський міський голова Віталій Кличко.

Глядачів чекають дві великих кінозали: на 414 і на 198 місць, а також чотири відеозали на 22, 33, 45 і 49 місць. В приміщенні обладнано сучасний конференц-зал, кафе та гардероб. Під час ремонту у будівлі відновили два фойє, адміністративні, інженерні приміщення, а також приміщення охорони.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі "Жовтень" на Подолі відбулася 29 жовтня 2014 року. Ліквідація пожежі тривала п'ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

31 жовтня депутати Київради вирішили заснувати благодійний фонд "Відновимо разом" для забезпечення фінансування робіт з відновлення після пожежі кінотеатру "Жовтень".

Крім того, міський голова Києва Кличко дав доручення Департаменту фінансів КМДА знайти джерела для фінансування робіт з відновлення кінотеатру "Жовтень".

17 січня 2015 року Кличко підписав розпорядження про реконструкцію будівлі цілісного майнового комплексу "Кінотеатр "Жовтень".