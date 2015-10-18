Столичну владу звинуватили у використанні адмінресурсу
В приміщенні виборчої дільниці, що знаходиться в будівлі житлово-експлуатаційної дільниці №407 (Дніпровський район столиці, мікрорайон Березняки) розгорнута незаконна агітаційна діяльність.
Про це заявили у Київській міській організації партії "УКРОП".
«Фактично, в комунальному приміщенні, тобто в будівлі що належить всій київській громаді відбувається фасування агітаційних матеріалів одного з кандидатів від провладної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Фасування та зберігання агітаційних матеріалів, зокрема агітаційної газети «Версія», що належить провладній партії - це вищий прояв цинічного відношення влади до київських виборців. Це очевидне порушення рівних умов на здійснення агітації», - повідомив з місця подій кандидат в депутати Київради від УКРОПу Роман Григоришин.
У партії нагадали, що відповідно до законодавства, політичні партії повинні мати рівні справедливі умови проведення політичної діяльності, а використання комунальних приміщень без згоди громадськості для проведення будь-яких агітаційних процесів є неприпустимим у демократичній державі.
Як повідомляють громадські активісти, наразі на місці працює патруль поліції.
Активісти разом з представниками УКРОПу та інших політичних організацій подали заяву про здійснення столичною владою та політичною силою «Блок Петра Порошенка «Солідарність» правопорушення щодо незаконного використання провладною партією у своїх агітаційних цілях комунального приміщення, зокрема будівлі виборчої дільниці.
Як ідеться у заяві, УКРОП вимагає негайного розгляду справи і закликає усі політичні партії здійснювати свою діяльність виключно в рамках законодавства України та припинити будь-які спекуляції над виборчим процесом.