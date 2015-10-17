Кличко: Столична влада робить все, щоб не допустити забудови зелених зон

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інспектуючи роботи з облаштування парку біля озера Тельбін на Березняках.

Він наголосив, що перетворення Києва на місто парків та скверів є одним з пріоритетів столичної влади. Віталій Кличко зауважив, що загалом цього року відремонтовано та облаштовано 48 нових зелених зон. За словами мера, однією з таких зон є парк біля озера Тельбін на Березняках.

Кличко нагадав, що навколо земельної ділянки біля Тельбіну довго велися суперечки між забудовником і місцевими мешканцями. Мер Києва додав, що свого часу цю ділянку Київрада виділила одному з забудовників для будівництва об'єктів спортивної інфраструктури. Водночас, наголосив він, забудовник відмовився від будівництва спортивних об'єктів, проте вирішив побудувати ще кілька житлових будинків, що викликало протестні акції.

Читайте такожКличко: 4 тисячі житлових будинків у Києві підключені до опалення

«Мешканці були обурені, бо дійсно в Києві не вистачає парків та зелених зон. Ми змогли переконати забудовника відмовитись від цієї ділянки на користь громади Києва і ми сьогодні відкриваємо ще один парк. Роботи із завершення його облаштування тривають і мешканці Березняків зможуть тут проводити своє дозвілля», – сказав Кличко.

Нині у парку біля озера «Київзеленбудом» висаджено 85 дерев, понад 100 кущів та квітників. Разом з працівниками «Київзеленбуду» дерева висаджували і місцеві мешканці, до яких згодом приєднався і Кличко. Під час робіт з озеленення, місцеві мешканці висловили стурбованість, щоб згодом парк не зазнав мародерства – не були пошкоджені газони та зламані лави.

«На жаль, я не можу самотужки охороняти парк. До цього мають долучатися і місцеві мешканці. Бачите, що хтось займається мародерством, – викликайте поліцію», – наголосив Кличко.

На території парку створено 15 тис. кв. м нових газонів. Крім того, за допомогою меценатів було зроблено доріжки, встановлено паркові лави та урни. Також облаштовано частину бігової доріжки, 2 пандуси до озера, реконструйовано опори освітлення, відремонтовано сходи. До листопада цього року також буде встановлено дитячий майданчик, а згодом – облаштовано футбольне поле та поле для гри у волейбол. Облаштування парку триває.

Крім того, Кличко відвідав у Солом’янському районі парк «Орлятко», де було завершено реконструкцію.