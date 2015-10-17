Кличко: Столична влада робить все, щоб не допустити забудови зелених зон
Столична влада робить все, що не допустити забудови земельних ділянок, де розташовані парки та сквери.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, інспектуючи роботи з облаштування парку біля озера Тельбін на Березняках.
Він наголосив, що перетворення Києва на місто парків та скверів є одним з пріоритетів столичної влади. Віталій Кличко зауважив, що загалом цього року відремонтовано та облаштовано 48 нових зелених зон. За словами мера, однією з таких зон є парк біля озера Тельбін на Березняках.
Кличко нагадав, що навколо земельної ділянки біля Тельбіну довго велися суперечки між забудовником і місцевими мешканцями. Мер Києва додав, що свого часу цю ділянку Київрада виділила одному з забудовників для будівництва об'єктів спортивної інфраструктури. Водночас, наголосив він, забудовник відмовився від будівництва спортивних об'єктів, проте вирішив побудувати ще кілька житлових будинків, що викликало протестні акції.
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«Мешканці були обурені, бо дійсно в Києві не вистачає парків та зелених зон. Ми змогли переконати забудовника відмовитись від цієї ділянки на користь громади Києва і ми сьогодні відкриваємо ще один парк. Роботи із завершення його облаштування тривають і мешканці Березняків зможуть тут проводити своє дозвілля», – сказав Кличко.
Нині у парку біля озера «Київзеленбудом» висаджено 85 дерев, понад 100 кущів та квітників. Разом з працівниками «Київзеленбуду» дерева висаджували і місцеві мешканці, до яких згодом приєднався і Кличко. Під час робіт з озеленення, місцеві мешканці висловили стурбованість, щоб згодом парк не зазнав мародерства – не були пошкоджені газони та зламані лави.
«На жаль, я не можу самотужки охороняти парк. До цього мають долучатися і місцеві мешканці. Бачите, що хтось займається мародерством, – викликайте поліцію», – наголосив Кличко.
На території парку створено 15 тис. кв. м нових газонів. Крім того, за допомогою меценатів було зроблено доріжки, встановлено паркові лави та урни. Також облаштовано частину бігової доріжки, 2 пандуси до озера, реконструйовано опори освітлення, відремонтовано сходи. До листопада цього року також буде встановлено дитячий майданчик, а згодом – облаштовано футбольне поле та поле для гри у волейбол. Облаштування парку триває.
Крім того, Кличко відвідав у Солом’янському районі парк «Орлятко», де було завершено реконструкцію.