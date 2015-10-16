Кличко: у першому в Києві центрі комунального сервісу киян обслуговують за 5-7 хвилин

Центр надаватиме консультації, інформаційну та правову допомогу киянам з питань житлово-комунальних послуг.

"Ми перебуваємо у першому в Києві сучасному центрі надання комунальних послуг. Ми знаємо, наскільки складно чи бюрократично отримати консультацію або необхідну інформацію, наприклад, щодо оплати послуг ЖКГ,- сказав мер. - Окрім того, що в цьому приміщенні зробили ремонт, головне - тут змінили систему надання послуг. Центр працює без вихідних з 8:00 ранку до 21:00, щоби було зручно отримувати послуги. Також запровадили електронну чергу. Сьогодні протягом дня, хоча робочий день ще не закінчився, через центр вже пройшло більше 500 осіб", - зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що Центр комунального сервісу - це економія часу і зручність в отриманні послуг для киян. І відзначив, що на обслуговування людини витрачається в середньому 5-7 хвилин.

"Кияни повинні отримувати у максимально короткі терміни якісні послуги, необхідні консультації, довідки. І наше завдання - щоби такі центри були у кожному районі Києва", - підкреслив Віталій Кличко.

У Центрі комунального сервісу кияни можуть отримати понад 40 видів послуг. Так, до послуг відвідувачів у центрі: адміністратор-консультант, діловод-фахівець з питань міграційного законодавства, юрист, фахівець з пільг та субсидій. Мешканець має змогу проконсультуватися в частині всіх питань щодо надання послуг водо-, тепло-, газопостачання, а також отримати рекомендації юриста щодо порядку дій у випадку виникнення спірних питань, отримати довідку у паспортиста, дізнатися, як здійснювати платежі та заповнювати квитанції тощо.

На території Центру працюють банкомат та термінал самообслуговування, а також банківське відділення.