Завершення будівництва Подільського мосту вирішить проблему заторів між Лівим і Правим берегом Києва - Єхануров

Без його завершення вирішити проблему автомобільних заторів між Лівим і Правим берегом столиці неможливо, заявив кандидат на посаду мера столиці від партії "Відродження" Юрій Єхануров.

За його словами, це питання має стати одним з ключових в роботі нового очільника Києва.

"Подільський міст стоїть недобудованим вже десять років. В той час як він конче потрібен майже мільйону киян, більшість яких працює на Правому березі і щодня мусить простоювати в автомобільних заторах. Зараз будівництво мосту близьке до завершення, але треба переконати керівництво держави виділити на це необхідні кошти. Також потрібно вирішити проблему відселення мешканців частини дачної забудови. За позитивним прогнозом, завершити всі ці роботи можна через 2 роки. Після введення Подільського мосту в експлуатацію, пересуватися Києвом стане зручніше, це наблизить якість життя і роботи в столиці до європейського", - заявив Юрій Єхануров.