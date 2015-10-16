Нова кільцева дорога Києва повинна пройти через Вишгород, Бровари, Бориспіль, Обухів, Васильків - кандидат у мери

Про це заявив кандидат на посаду мера Києва від партії "Відродження", колишній прем’єр-міністр України Юрій Єхануров. На його думку, побудова нового "великого кільця" навколо столиці є питанням політичної волі для місцевої влади.

"Тільки з ухваленням цього політичного рішення під проект знайдуться інвестиції. Далі не знадобиться ніяких спеціальних дій влади, оскільки Київ отримає перспективу розвитку, почне перетворюватися на місто зручне і комфортабельне для проживання. В межах нових територій столиці можна буде перейти на забудову 1-2 поверховими будинками. Ці нові райони будуть з'єднані швидкісними, практично безшумними залізничними магістралями. Так розвивався Париж, Амстердам і Барселона», - заявив Юрій Єхануров.

Київ уже давно потребує розширення своїх меж, нинішні – давно не відповідають потребам часу, заявляє кандидат.

«Якщо ми хочемо перетворити Київ на сучасний мегаполіс, нам потрібно розширювати його межі. Разом з побудовою нової кільцевої дороги потрібно зводити і нові мости на півночі та півдні столиці", - переконаний Юрій Єхануров.