У Кличка пропонують урядові змінити законодавство щодо водопостачання

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. «Київ увійшов в опалювальний сезон і ми цілком усвідомлюємо, що ця зима буде дуже непроста, адже для кожного киянина значно зросла вартість житлово-комунальних послуг. Ми повинні захистити інтереси мешканців столиці і забезпечити належну якість послуг. Сплачуючи понад 40 грн за кубометр гарячої води, людина повинна мати гарантію її якості або мати право на зниження розміру оплати, якщо послуга була надана неякісно. Саме тому ми розробили проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів щодо перерахунку розміру плати за надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води». Проект документу забезпечує встановлення жорсткіших, а головне чітких вимог до виконавців житлово-комунальних послуг. Він уже підписаний Київським міським головою Віталієм Кличком і направлений на розгляд Кабінету Міністрів України», – повідомив заступник голови КМДА.

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За словами Петра Пантелеєва, діюче законодавство не дає споживачу усіх важелів впливу на виконавців послуг і не має чітких відповідей, коли він має право на перерахунок.

«Ми запроваджуємо чіткі параметри якості для надання послуги гарячого водопостачання. Якщо протягом 2 хвилин після відкриття водорозбірного крану гаряча вода не досягне нормативної температури (50°C), споживач має право на перерахунок. Мешканцям будинків, де немає будинкових лічильників тепла, необхідно виключити з оплати вартість опалення, адже в багатьох будинках опалення сходових клітин просто відсутнє. Ми також вимагаємо, аби була запроваджена норма автоматичного перерахунку, якщо послуга опалення чи гарячого водопостачання була припинена і не надається понад 12 годин», – пояснив він.

Заступник голови КМДА зазначив, що міська влада сподівається на підтримку уряду в цьому питанні, адже впровадження цих норм значно удосконалять механізм захисту інтересів споживача перед монополістами.

Довідково. Проект постанови Кабінету міністрів «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо перерахунку розміру плати за надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води» запроваджує зміни до постанов КМУ № 151 від 17 лютого 2010 р. та № 630 від 21 липня 2005 р.

Питання якісних та кількісних показників житлово-комунальних послуг визначено:

постановою КМУ № 151 від 17 лютого 2010 р. «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості»;

постановою КМУ № 630 від 21 липня 2005 р. «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення».