Сюрпризи виборів у столиці: до Київради проходять "Єдність", УКРОП і партія Думчева

Про це свідчить опитування центру «Українське демократичне коло», проведене за замовленням "Обозревателя".

Крім того, долають прохідний бар'єр об'єднання «Самопоміч», яке представляє Сергій Гусовський, з 7,1% підтримки, а також «Батьківщина», яка набирає 6,1%.

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Із несподіваних результатів – друге місце партії екс-мера Олександра Омельченка «Єдність», у якої 9,8%, а також проходження до Київради Сергія Думчева з «Рухом за реформи» (5,4%) і партії Геннадія Корбана УКРОП (5,1%).

Опитування було проведене 9-12 жовтня 2015 року серед дорослого населення міста Києва, яка має право обирати міську владу. Методом стандартизованого інтерв'ю за місцем проживання опитано 625 респондентів віком від 18 років. Вибіркова сукупність формувалася таким чином, щоб населення десяти київських районів було представлене пропорційно. На завершальному етапі відбувався квотний відбір респондентів у домогосподарствах за основними соціально-демографічними показниками.

Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ± 3,9%.