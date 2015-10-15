У Києві до тепла підключили понад 74% житлових будинків - Кличко
18:03, 15 жовтня 2015Київ
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У Києві підключені до центрального опалення понад 8,2 тис. житлових будинків, а також всі школи, дитсадки та пологові будинки.
Кличко відзвітував про стан підключення до тепла житлових будинків / kievcity.gov.ua
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.
"Станом на сьогодні до тепла вже підключено 8 тисяч 240 столичних будинків, що становить понад 74% житлового фонду. І цей процес триває. Крім того, вже забезпечені теплом всі дитсадки та школи, пологові будинки і лікарні. Загалом підключені до опалення 1148 закладів соціальної сфери", - зазначив Кличко.
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Крім того, він наголосив, що наразі продовжується підключення згідно з графіком.
"Розраховуємо, що до кінця тижня у домівках всіх киян буде тепло", – заявив мер.
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