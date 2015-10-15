У Києві до тепла підключили понад 74% житлових будинків - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

"Станом на сьогодні до тепла вже підключено 8 тисяч 240 столичних будинків, що становить понад 74% житлового фонду. І цей процес триває. Крім того, вже забезпечені теплом всі дитсадки та школи, пологові будинки і лікарні. Загалом підключені до опалення 1148 закладів соціальної сфери", - зазначив Кличко.

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Крім того, він наголосив, що наразі продовжується підключення згідно з графіком.

"Розраховуємо, що до кінця тижня у домівках всіх киян буде тепло", – заявив мер.