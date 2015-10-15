У Києві проблему браку дитячих дошкільних закладів можуть вирішити кооперативні дитсадки - кандидат у мери Києва

Все тому, що офіційно в столиці зареєстровано 2,5 млн мешканців, але фактично ця цифра набагато більша - не менше 5 мільйонів осіб. Крім того, за останні 25 років нові дитячі садки майже не будувалися, а хаотична забудова лише додавала нові будівлі у старі мікрорайони, інфраструктура яких не розрахована на таку величезну кількість мешканців.

Про це, коментуючи проблему браку дошкільних закладів у Києві заявив кандидат у мери Києва від партії «Відродження», колишній прем’єр-міністр України Юрій Єхануров. У якості вирішення проблеми політик пропонує, зокрема, реалізувати програму побудов кооперативних дитячих садочків.

«У Києві треба провести повну ревізію з виявлення установ, що незаконно займають будівлі дитячих садків, і «виселити» їх до інших офісів. Також потрібно ухвалити цільову програму, згідно з якою кияни з першого дня життя своєї дитини зможуть відкрити спеціальний рахунок у банку, і вносити туди щомісячні платежі впродовж двох років. Банк, який працюватиме за цією програмою, обиратиметься на конкурсній прозорій основі. Після відкриття рахунку, прізвища батьків будуть внесені у спеціальний реєстр на сайті міської адміністрації, доступ до якого матимуть всі охочі. Таким чином, можна буде зібрати стартові суму грошей, необхідних для початку будівництва. Міська влада додасть зі свого боку необхідні кошти і почне будівництво садку в тому місці, де вирішить районна громада на відкритих слуханнях», - заявив Юрій Єхануров.

Таким чином за два роки можна побудувати кооперативні дитячі садки, які відповідатимуть потребам місцевих жителів та приноситимуть дохід у міський бюджет від наступних поколінь батьків.

Лише системний підхід зможе вирішити проблему нестачі дитсадків у столиці, і зробить Київ сучасним мегаполісом, в якому буде комфортно жити всім киянам, вважає політик.