У Києві тепло майже в 73% житлових будинків – "Київенерго"
13:39, 15 жовтня 2015Київ
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До опалення підключені 95% дитячих садків.
До кінця тижня планують включити опалення по всій столиці / blog.fontanka.ru
Про це повідомляє прес-служба "Київенерго".
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Зазначається, що до опалення вже підключили 94,6% шкіл; 95,8% дитячих садків; 72,6% житлових будинків; 93,3% шкіл.
Нагадаємо, офіційно опалювальний сезон у столиці розпочався 10 жовтня. Комунальники планують до кінця поточного тижня підключити до тепла весь житловий фонд Києва.
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