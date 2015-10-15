У Києві тепло майже в 73% житлових будинків – "Київенерго"

Про це повідомляє прес-служба "Київенерго".

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Зазначається, що до опалення вже підключили 94,6% шкіл; 95,8% дитячих садків; 72,6% житлових будинків; 93,3% шкіл.

Нагадаємо, офіційно опалювальний сезон у столиці розпочався 10 жовтня. Комунальники планують до кінця поточного тижня підключити до тепла весь житловий фонд Києва.