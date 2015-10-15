Порошенко привітав Києво-Могилянську академію з 400-літтям
11:49, 15 жовтня 2015Київ
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З нагоди ювілею 15 жовтня на території і біля університету відбудеться низка заходів.
Порошенко привітав Києво-Могилянську академію / Фото twitter.com/poroshenko
Президент України Петро Порошенко привітав Києво-Могилянську академію з 400-літтям.
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«З 400-літтям, Києво-Могилянська Академія! Шануємо минуле, творимо майбутнє!», - написав глава держави в Twitter.
З нагоди ювілею 15 жовтня на території і біля університету відбудеться низка заходів.
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