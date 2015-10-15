Порошенко привітав Києво-Могилянську академію з 400-літтям

З нагоди ювілею 15 жовтня на території і біля університету відбудеться низка заходів.

Президент України Петро Порошенко привітав Києво-Могилянську академію з 400-літтям. Читайте такожПорошенко: Сильне місцеве самоврядування відрізняє нас від Росії і наближає до Європи «З 400-літтям, Києво-Могилянська Академія! Шануємо минуле, творимо майбутнє!», - написав глава держави в Twitter. З нагоди ювілею 15 жовтня на території і біля університету відбудеться низка заходів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter