Київські чиновники зірвали рекламний щит, з якого закликали звільнити корупціонерів – Корбан

«Щойно чиновники Київської мерії демонтували мій рекламний щит, з якого я обіцяв звільнити всіх корумпованих чиновників з КМДА. Бояться…» – написав Геннадій Корбан на своїй сторінці в Facebook вночі.

У Київській міській організації УКРОПу наголосили, що брандмауер був встановлений відповідно до вимог законодавства та на основі відповідного договору з рекламним оператором. Цей договір засвідчує, що рекламний щит УКРОПу є законним і повинен наразі бути на будівлі Тому будь-які спроби зняти чи зірвати рекламний щит до закінчення строку дії договору є неправомірними і порушують закон, зазначають в УКРОПі. У партії також звертають увагу на те, що рекламні щити відомих брендів з інших боків фасаду будівлі залишились неушкодженими.

«Владі заважає виключно реклама УКРОПу. Символічно, що такий цинічний крок стосовно партії патріотів, ветеранів АТО, військових волонтерів чиновники здійснили саме у День захисника України». Влада готова на все аби втриматись у своєму кріслі», - додав керівник Київської міської організації партії УКРОПу Дмитро Сіманський.