СБУ у Києві вилучила арсенал зброї

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

Як зазначається в повідомленні, у Деснянському районі столиці працівники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області затримали зловмисника, який намагався продати цілий арсенал.

Під час обшуків з його гаража правоохоронці вилучили 24 гранати Ф-1, РПГ та РГД, 42 детонатори, пістолет Макарова з двома обоймами патронів, 36 імітаторів вибуху та майже дві тисячі набоїв різного калібру.

Наразі триває слідство за ст.263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України, зловмисника взято під варту, вирішується питання про оголошення йому підозри.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в Києві затримано шість осіб, які планували підірвати військкомат напередодні Дня захисника Вітчизни, який відзначається 14 жовтня.