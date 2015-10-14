Геннадій Корбан: Мир, про який говорить влада, – це ілюзія

Про це заявив голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП», кандидат на посаду Київського міського голови Геннадій Корбан сьогодні, під час святкових заходів з нагоди Дня захисника України, які відбулися у парку Київського політехнічного інституту.

«Влада лукавить, коли каже, що настав мир. Мир Україні може принести тільки повна перемога над агресором, над терористами і сепаратистами. Ми віримо, що Україна вистоїть і перемога буде за нами», – сказав Геннадій Корбан.

Він зазначив, що на святі зібралися українські ветерани трьох поколінь: учасники Другої світової війни, воїни-інтернаціоналісти та бійці АТО.

«Найстарші наші ветерани сьогодні за межею бідності. Але ми, у тому числі й місцева влада, маємо зробити все, щоб гарантувати їм гідну старість», – зазначив політик.

Він також висловив упевненість, що в Києві знайдеться «достатньо ресурсів, землі для того, щоб облаштувати мирне життя хлопців, які повернулись з передової на Сході України, інтегрувати їх в мирне життя, допомогти їм знайти роботу і забезпечити психологічну реабілітацію».

«Україна завжди прагнула миру, і це прагнення завжди об'єднувало всю країну, а не тільки патріотів. Сьогоднішнє свято об'єднує всі покоління захисників Вітчизни, всіх людей, які переживають, вболівають та страждають за нашу країну, яка сьогодні, на жаль, кровоточить», – зазначив Корбан.

Під час акції активісти УКРОПу започаткували нову традицію привітання захисників України – вітчизняних патріотів: «Він захистив Україну, і він живе з тобою поруч». Біла створена карта, на якій спеціальними значками позначені адреси проживання українських воїнів усіх поколінь. Карта незабаром буде розміщена в мережі Інтернет, щоб кожен охочий міг привітати патріота, який живе по сусідству. Під час заходу українські ковалі разом з ветераном Другої світової війни, воїном-інтернаціоналістом, воїном АТО і Геннадієм Корбаном виготовили спеціальний символ захисника України-українського патріота – «Сталевий УКРОП».